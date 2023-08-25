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Gündem Bu adamın rezillikleri bitmeyecek mi? Bülent Ersoy'dan semazenli ilahi konseri!
Gündem

Bu adamın rezillikleri bitmeyecek mi? Bülent Ersoy'dan semazenli ilahi konseri!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 10:16:00 -
Bu adamın rezillikleri bitmeyecek mi? Bülent Ersoy'dan semazenli ilahi konseri!

Cinsiyet değiştirerek İslam'ın en büyük yasaklarından birini yerine getiren Bülent Ersoy İslam ile dalga geçercesine ilahi konserleri veriyor. 70'li yıllarda cinsiyet değiştiren Ersoy Türkiye'de ilk LGBT faaliyeti yapan ve toplumda bunu normalleştiren kişi olarak biliniyor.

Cinsiyet değiştirerek İslam'ın en büyük yasaklarından birini yerine getiren Bülent Ersoy İslam ile dalga geçercesine ilahi konserleri veriyor. 70'li yıllarda cinsiyet değiştiren Ersoy Türkiye'de ilk LGBT faaliyeti yapan ve toplumda bunu normalleştiren kişi olarak biliniyor.

17. asrın bestekarı Mustafa Itrî'nin 'Tuti-i Mucize Guyem' eseriyle konserinin açılışını yapan LGBT'li Ersoy, ilahiler eşliğinde semazenlerinin sema gösterisi ile konser verdi.

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