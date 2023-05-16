Bu adam çıldırmış olmalı! Cumhuriyet gazetesinin başındaki zattan skandal seçim çıkışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,5 oranında oy aldığı ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimlerinin sabahında "Erdoğan kaybetti" manşeti atan Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, akıllara zarar bir çıkışa imza attı.

Yüzde 5,3 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın sandıklar açılmaya başlandığından itibaren oy oranının aynı kaldığına dikkat çekerek saçma sapan bir imada bulunan Mollaveisoğlu, Twitter'dan cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına dair yaptığı paylaşımda şu herzeleri yumurtladı:

"Seçim sürecini dakika dakika izledim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığını düşünüyorum. İlk andan itibaren İnce ve Oğan’ın oy oranı açıklandı ve sonuna kadar aynı kaldı! Bu durum istatistik bilimi ile açıklanamaz.

CHP’nin yoğun olduğu sandıklar sona bırakıldığı ve Kılıçdaroğlu YSK verilerine rağmen önde olduğu süreçte bir anda geriye düşmeye başladı."

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