Bu açık hava o kadar önemli ki...



Siz böyleyken ya çocuklarınız? Onların hali ne olacak?



Sadece bu basit empati ile her çocuğun her gün açık havaya çıkmaya ihtiyacı olduğunu kavramak mümkün.



Açık hava öncelikle hepimiz için kilometrelerce yükseklikte masmavi derinliği ve bembeyaz bulutlardan tavanı olan mükemmel bir odadır. Evet bazen evden daha serin ve daha nemli olabilir ama bu sebeple açık havada burnumuz tıkanmaz ve solunum yollarımız mutlu olur.

Sağlık ve mutluluk

Bu varsa bahçeniz de olabilir. Veya bir site içerisindeki bahçe de. Ama en iyisi evinizden çıkıp, bir süre gidildikten sonra ulaşılan bir çocuk bahçesidir..

Erişkine göre 2-3 kat hızlı soluyan çocuklarımız için bu konfor çok daha etkileyicidir. Aynı sebeple evde ağlayan ve uyumayan bebeğinizin açık havaya çıktığında sakinleştiğini ve huzurlu bir şekilde uyuduğunu fark edersiniz.

Evin dışında her köşe çocuğunuz için ayrı bir dünyadır. Bakkal ve manav amcanın tezgahı, semt pazarı, oyun parkı, teneffüste okul bahçesinde oynayan çocuklar, oynayan bir minik kedi veya köpek gibi sizin için sıradan olan binlerce senaryo onun için ayrı birer heyecan ve çoğunlukla mutluluk kaynağıdır. Her gün sokağa çıkan çocuğunuzun dışarıdan aldığı uyarıcı sayısı; renk, ses, koku, obje olarak evdekilerle kıyaslanamayacak kadar çoktur. Hele sokaktaki olup bitenlere kendisi de katılmaya başlarsa birkaç saatlik ev dışı gezisinde öğrendikleri hepimizi şaşırtabilir.

Toz topraktan uzak

Dışarı çıkan çocuk için doğru yerler trafikten uzak, başınızı kaldırdığınızda gökyüzünü görebildiğiniz, sosyal alışverişlerin olduğu ve onun duyu organlarına (görme, işitme, dokunma ve koklama) hitap edebilecek obje ve hareketin olduğu alanlardır.

Ortam ısısının soğuk olması dışarı çıkmaya engel değildir, daha fazla giyinerek sorun çözülebilir.

Yağmur ve karda yürümek bile çocuğunuz için sevinç ve heyecan kaynağı olacaktır.

Riskleri de var

Dışarıda çocuğunuz için en önemli risk onun güvenliğini sağlamaktır. Beş yaş altı çocukların tek başına dışarıda olması güvenli değildir. Oyuna, etrafa ilgi ve merakları, ve deneyimsizlikleri sebebiyle gelecek tehlikeleri fark edemezler, kendilerini korumayı bilemezler. Bu konuda anne babalarına düşen görev onların yanında olmak ve bu süreçte güvenlik konusunda eğitmeye çalışmaktır.Her gün ev dışına çıkan/çıkarılan çocuk daha huzurlu ve mutlu olacaktır. Bu durum ev içinde de mutlu olmasını sağlayacak, uyku ve beslenme düzeninin sağlıklı olmasına katkıda bulunacaktır.