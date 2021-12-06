Bu 7 davranış erken yaşlanmaya neden oluyor!

Daha genç kalmamıza ve daha sağlıklı yaşlanmamıza yardımcı olabilecek alışkanlıklar olduğu gibi, bizi erken yaşlandıracak başka alışkanlıklar da vardır. Bu alışkanlıkların ne olduğunu bilmek, onları tanımamızı ve onları nasıl düzelteceğimizi bilmemizi sağlayacaktır. İşte erken yaşlanmaya neden olan 7 alışkanlık:

Hareketsiz yaşam

Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak ve oturmak için çok zaman harcamak yaşlanmayı önemli ölçüde hızlandırır. Fiziksel olarak aktif olmayan insanlar, fiziksel aktivite yapanlara göre daha az yaşlanmayla yüksek oranda ilişkili DNA bölgelerine sahiptir.

8 saat oturmamızı gerektiren bir ofis işi olan veya evden çalışan insan için, sandalyede çok fazla zaman harcamaktan ve hareketsiz durmaktan kaçınmak zordur. Ancak çalışırken zaman zaman kalkmak, spor yapmak, mesafe varsa işe yürüyerek gitmek, mobilyalarla egzersiz yapmak, hatta evden çıkıp hareket etmemize yardımcı olacak yürüyüşler yapmak gibi yapabileceğimiz şeyler var.

Yeterince dinlenmemek veya az uyumak

Uyuduğumuz saat miktarı ve uykumuzun kalitesi, bazen düşündüğümüzden çok daha önemlidir. Uykusuzluk, sadece belirli fizyolojik olaylarla artan Alzheimer riski ile ilişkili gibi görünmekle kalmıyor aynı zamanda beynin nöronlarının azalmasına da neden olabiliyor.

Araştırmalar, yaşlanmanın uyku kalitesini etkilediğini ve kötü uykunun da yaşlanmayı hızlandırıcı etkisi olduğunu gösteriyor. Uyumadan önce bir süre elektronik cihazlardan uzak durmak, düzenli olarak spor yapmak, uykuya yardımcı uygun bir ortam sağlamak gibi alışkanlıklar uyku saatlerini iyileştirmeye ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Sigara içmek

Sigara içmek, en zararlı alışkanlıklardan ve daha sağlıklı olmak için değiştirmemiz gereken şeylerden bahsettiğimizde en çok tekrarlananlardan biridir. Araştırmalar, tütün kullanımının iki DNA'yı etkilediğini ve bunun doğrudan yaşlanma ile ilgili olacağını gösteriyor.

DNA hasarı dışında sigara cildin daha yaşlı görünmesine, renk bozulmasına, gözlerde ve ciltte tahrişe neden olur.

Cildi yeterince koruyamamak

Cildin görünümü yaşlanmamızı veya en azından başkalarının yaşımıza algısını büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle cildin güneş gibi dış etkenlerden korunması son derece önemlidir.

Bunun için hem yaz hem de kış aylarında güneş kremi kullanılmalı, cilt iyi nemlendirilmeli ve yüz ve dudaklar için özel koruyucular kullanılmalıdır.

Sağlıksız beslenmek

Sağlıklı beslenme daha sağlıklı yaşlanmamıza yardımcı olur. Sağlıksız bir şekilde beslenmek ise yaşlanmamızı ciddi şekilde etkileyerek hızlandırabilir. İlave şeker içeren gıdaların, aşırı işlenmiş yiyeceklerin veya işlenmiş etlerin fazla tüketimi hücresel durumumuzu etkileyebilir.

Daha fazla su içmek, ilave veya serbest şeker tüketimini azaltmak, meyve ve sebze tüketimini artırmak, ultra işlenmiş gıdaları tüketmemek ve daha az kırmızı et tüketmek gibi daha sağlıklı yaşamamıza, daha iyi yaşlanmamıza ve daha uzun yaşamamıza yardımcı olacak sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanılmalıdır.

Yüksek stres seviyelerinden kaçınmak

Stres, son yıllarda birçoğumuz için hayatın bir parçası haline geldi. Stresin sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir. Bu etkilerden biri erken yaşlanmadır. Araştırmalar stresin farklı hastalıklara karşı daha savunmasız olmamıza ve erken yaşlanmamıza neden olabileceğini gösteriyor. Düzenli egzersiz yapmak, gevşeme ve nefes alma tekniklerini öğrenmek, müzik dinlemek, evcil hayvan beslemek ve terapiye gitmek gibi stresle savaşmak için yapılabilecek birçok aktivite vardır.

Alkol içmek

Sigarada olduğu gibi, alkol tüketimi de sağlığımızın tüm yönleri için zararlı alışkanlıklardan biridir ve buna erken yaşlanma da dahildir. Sadece vücudun içinde değil, dışarıda da cildimizde çok önemli bir şekilde erken yaşlanma belirtileri fark edilebilir.

Çözüm, alkolü tamamen durdurmaktır. Ek olarak, alkolü su ve doğal bitki çayları gibi sağlıklı içeceklerle değiştirirsek, sağlığımız ve yaşlanmamız için çok daha iyi olur.

Kaynak: Ensonhaber