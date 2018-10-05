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Bu 4 besin kolesterolü düşürüyor

Bitki bazlı gıdalar kalbe iyi gelir. Özellikle düşük kolesterolü olan ve hayati organımız kalbi güçlü ve sağlıklı tutan herhangi bir gıda var mı? Evet, yeni bir çalışma önerdi. Aslında, kalp kontrolleri birkaç kontrollü çalışma ile kanıtlanmış dört ana gıda vardır. Uzm. Diyetisyen Bilgegül Yavuz kolesterolü düşüren gıdaları sıraladı.

05 Ekim 2018 Cuma 20:53
Bu 4 besin kolesterolü düşürüyor

Uzm. Diyetisyen Bilgegül Yavuz "Bitki bazlı diyetler kardiyovasküler sağlık için mükemmeldir, ancak doymuş yağlardan fakirvejeteryan bir diyet, kolesterolü kontrol altında tutmak için en iyi şey olmayabilir. Bunun yerine, aynı zamanda "kötü" kolesterol olarak da bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü azaltan birkaç yiyecek selektif olarak yemek yapmak daha iyi olabilir." diye konuştu.

Bilgegül şöyle devam ett,: "2011 yılında yayınlanan ve her biri kolesterol ve kalp hastalığı riskini azalttığı kanıtlanmış dört gıdadan oluşan bir "portfolio" sunan etkili bir araştırmanın ana paketiydi."

Bu besinler:

  1. Fındık
  2. Soya bazlı soya sütü, soya sütü veya diğer soya bazlı et ikameleri veya fasulye, bezelye, nohut veya mercimek gibi bakliyatlardan elde edilen bitki proteini
  3. "Yulaf, arpa, patlıcan, bamya, elma, portakal veya çilek" gibi çözünür lif
  4. Meyve, sebze, fındık ve tahıllarda bulunabilen bitki sterolleri veya "kolesterol benzeri" bileşiklerle zenginleştirilmiş margarin

2011'den bu yana, birçok hükümet kuruluşu sözde Portfolio diyetinin faydalarını fark etmiştir.

Şimdi, Avrupa Diyabet Çalışması Derneği, kardiyovasküler hastalıkları önlemek için Portföy diyetinin faydalarını değerlendirmek ve özetlemek için mevcut tüm kanıtların bir meta-analizini yaptırmıştır.

Yeni yazının ilk yazarı Kanada'daki Toronto Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümü'nden Laura Chiavaroli'dir ve bulgular Kardiyovasküler Hastalıklar Progress dergisinde yayınlanmıştır.

Kolesterolü %17 oranında düşürmüştür

Özellikle, portföy diyeti günlük olarak 42 gram fındık, 20 gram çözünür lif, 2 gram bitki sterolü ve 50 gram bitki proteini alımını tavsiye etmektedir. Miktarlar günlük 2,000 kalori tüketimine dayanmaktadır.

Chiavarolive meslektaşları, bu diyet patentinin etkilerini inceleyen randomize ve randomize olmayan kontrollü çalışmaları incelediler ve "Portfolyo bileşenlerini sağlamayan her enerji eşleşmeli diyetle karşılaştırdılar."

Genel olarak analiz, Portfolio diyetine bağlı kalmanın, total kolesterol seviyelerini ve trigliseridleri(insan vücudunda en yaygın yağ tipleri olan), kan basıncını ve C-reaktif proteini (iltihabın bir göstergesi olan) düşürdüğünü buldu.

Aslında, portfolio diyeti LDL kolesterolü yüzde 17 azalttı ve on yıl boyunca koroner kalp hastalığı gelişme riski yüzde 13 oranında azaldı.

Yazarlar bu şekilde sonuçlandırdı: ‘’Mevcut kanıtlar, Portfolio diyet patentinin, LDL kolesterol ve diğer yerleşik kardiyometabolik risk faktörlerini ve tahmini 10 yıllık riskte (koroner kalp hastalığı) klinik olarak anlamlı iyileşmelere yol açtığını göstermektedir.

Çalışma ortak yazar Dr. Hana Kahleova, Ph.D.- Doktorlar Sorumlu Tıp Komitesi için klinik araştırma direktörü - bulgular üzerine yorumlarında diyor ki;

"Önceki klinik çalışmalar ve gözlemsel çalışmalar, bitki temelli bir diyetin kalp sağlığını geliştirebileceğine dair güçlü kanıtlar buldu."

"Bu çalışma, bazı bitkisel gıdaların özellikle kolesterolü düşürmek ve genel kardiyovasküler sağlığımızı arttırmak için etkili olduğunu göstermektedir."

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:53
  1. kolesterol

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