BTSO’dan hibe talebi

Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar olduğunu aktaran Burkay, hayata geçirilen son kısıtlamalardan etkilenen restoran ve kafeler başta olmak üzere turizm, hizmet ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarının çözümüne ilişkin girişimde bulunduklarını vurguladı. Burkay, şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde mal sahibi-kiracı ilişkileri, en büyük problem olarak karşımıza çıkacak. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, bu konuda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Mecliste bu konuda bir düzenleme yapılması için çalışıyoruz. Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin ucuz kredilerle değil, hibe ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kredi ile işlerin dönmesi, gerçekçi olmaktan çıktı. Ülke ekonomisine bir yük getirecekse de sosyal barış adına KOBİ’ler ve hizmet sektöründeki esnaflar, bu hibeden yararlanmalı. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile temas halindeyiz. Önümüzdeki süreçte pandemiden yoğun olarak etkilenen sektörlerle de kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz.”