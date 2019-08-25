0553 313 94 23

BTSO, Kırgızistan ile işbirliğini artırmakta kararlı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ilişkileri canlı tutmak adına Kırgızistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:41
BTSO, Kırgızistan ile işbirliğini artırmakta kararlı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ilişkileri canlı tutmak adına Kırgızistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te önemli temaslarda bulundu.


Bursa ve Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasını hedefleyen BTSO’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Kırgızistan temasları kapsamında Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederken, Türkiye’nin Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Behzat Erten ile de bir araya geldi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, 2018 yılının eylül ayında Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Bursalı firmaların Kırgızistan’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı. 60’tan fazla Bursalı sektör temsilcisinin Kırgızistanlı iş insanlarıyla verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Kuş, söz konusu ziyaret kapsamında BTSO ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolünün imzalandığını da söyledi. Protokol ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve ortak faaliyetler yürütülmesinin hedeflendiğini kaydeden İsmail Kuş, “İlişkilerimizin daha ileri taşınması ve ticaret hacmimizin artırılması için Bişkek’e bir ziyaret gerçekleştirdik. Kardeş Odamız Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Başkanı Marat Sharshekeev ve Başkan Yardımcısı Rima Apasova ile bir araya geldik. Kırgızistan ile birlikte ekonomik alanda dayanışmayı sürdüreceğimizi ifade ettik” dedi.


Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Behzat Erten ile yapılan görüşmede Kırgızistan pazarı ve yatırım olanaklarına ilişkin önemli bilgiler de aldıklarını ifade eden Bayizit, iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılar ve misafirperverliği için Başmüşavir Erten’e teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı'na dev hizmet
    1. İstanbul Havalimanı'na dev hizmet
    2. Gürcistan'dan Rusya'ya sert çıkış!
    3. Kestiği ağaç üzerine düştü
    4. Suudi Arabistan'da Husilere ait bir..
    5. İslâm’a davette usul öğreten bir..
    6. (Özel) Nemden bunalan İstanbulluların..
    7. "Dijital dönüşüm ihracat için olmazsa..
    8. Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos provası
    9. Fenerbahçe, Yanal ile pes etmiyor
    10. Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık..
    11. MSB: “24 PKK’lı bölücü terörist..
    12. Sivas’ta filmleri aratmayan kaçış
    13. Bakan Pekcan'dan okul alışverişi..
    14. Cep telefonları bilinenden 3 kat fazla..
    15. Trump ile Johnson Fransa'da görüştü
    16. Boks Milli Takımı Erzurum’da hazırlık..
    17. İşine geri dönmek için bisikleti ile..
    18. İlk yerli ve milli baz istasyonu 750..
    19. Orman yangınını erken haber veren..
    20. Evini su basan vatandaş yardım bekliyor
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek