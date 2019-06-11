BTSO 130 yaşında

Bursa iş dünyasına yönelik hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye model olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 130. yılını kutladı.

Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları tarafından 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan BTSO, bugün 42 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odası. Odanın 130. kuruluş yıl dönümü sebebiyle BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile oda personeli, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Üyeler, ardından Emir Sultan Mezarlığı’nda bulunan odanın Kurucu Başkanı Osman Fevzi Efendi’yi kabri başında andı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 130 yıl önce 70 iş insanı ile kurulan BTSO’nun bugün Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri haline geldiğini söyledi. Başkan Burkay, 42 bini aşkın üyeye sahip BTSO’nun Bursa iş dünyasından aldığı güçle hazırladığı oyun planı doğrultusunda TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika ve GUHEM gibi projeleri şehir ekonomisine kazandırdığını söyledi. BTSO’nun bugünkü konumuna yükselmesinde emek harcayan yönetim kurulu ve meclis başkanı meclis ile komite üyelerine teşekkür eden Başkan Burkay, “Büyüklerimizden devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarı taşıyarak gelecek nesillere bugünkünden çok daha güçlü bir Bursa bırakma sorumluluğumuz var. Bu bilinçle geride bıraktığımız 6 yılda meclis üyelerimiz, meslek komitelerimiz ve konseylerimizle birlikte ortak aklın hâkim olduğu 40’ı aşkın makro projeyi hayata geçirdik. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, asırlardır ticaretin kalbinin attığı Bursa’da ticaret ve sanayi hayatını temsil eden BTSO’nun kurulduğu ilk günden bu yana Bursalı sanayiciler ve ticaret erbablarının gelişimi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurguladı. BTSO’nun sanayiden ihracata, üretimden istihdama kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla ekonomideki kalkınma hamlesine destek olduğunu kaydeden Ali Uğur, “Bursa’mızın ekonomik göstergelerde sürekli olarak Türkiye ortalamalarının üzerinde bir performans sergilemesine öncülük eden odamız artık yalnızca Bursa ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine de yön veren bir yapıya sahiptir. İş dünyasını ilgilendiren düzenlemeler ve yeni uygulamaların birçoğu Bursa iş dünyasının talep ve fikirleriyle şekillenmektedir. Hedefimiz, üyelerimizden aldığımız güçle hizmet bayrağını çok daha ileriye taşımaktır” ifâdelerini kullandı.