0553 313 94 23

BTSO 130 yaşında

Bursa iş dünyasına yönelik hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye model olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 130.

11 Haziran 2019 Salı 15:03
BTSO 130 yaşında

Bursa iş dünyasına yönelik hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye model olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 130. yılını kutladı.


Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları tarafından 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan BTSO, bugün 42 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odası. Odanın 130. kuruluş yıl dönümü sebebiyle BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile oda personeli, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Üyeler, ardından Emir Sultan Mezarlığı’nda bulunan odanın Kurucu Başkanı Osman Fevzi Efendi’yi kabri başında andı.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 130 yıl önce 70 iş insanı ile kurulan BTSO’nun bugün Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri haline geldiğini söyledi. Başkan Burkay, 42 bini aşkın üyeye sahip BTSO’nun Bursa iş dünyasından aldığı güçle hazırladığı oyun planı doğrultusunda TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika ve GUHEM gibi projeleri şehir ekonomisine kazandırdığını söyledi. BTSO’nun bugünkü konumuna yükselmesinde emek harcayan yönetim kurulu ve meclis başkanı meclis ile komite üyelerine teşekkür eden Başkan Burkay, “Büyüklerimizden devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarı taşıyarak gelecek nesillere bugünkünden çok daha güçlü bir Bursa bırakma sorumluluğumuz var. Bu bilinçle geride bıraktığımız 6 yılda meclis üyelerimiz, meslek komitelerimiz ve konseylerimizle birlikte ortak aklın hâkim olduğu 40’ı aşkın makro projeyi hayata geçirdik. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, asırlardır ticaretin kalbinin attığı Bursa’da ticaret ve sanayi hayatını temsil eden BTSO’nun kurulduğu ilk günden bu yana Bursalı sanayiciler ve ticaret erbablarının gelişimi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurguladı. BTSO’nun sanayiden ihracata, üretimden istihdama kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla ekonomideki kalkınma hamlesine destek olduğunu kaydeden Ali Uğur, “Bursa’mızın ekonomik göstergelerde sürekli olarak Türkiye ortalamalarının üzerinde bir performans sergilemesine öncülük eden odamız artık yalnızca Bursa ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine de yön veren bir yapıya sahiptir. İş dünyasını ilgilendiren düzenlemeler ve yeni uygulamaların birçoğu Bursa iş dünyasının talep ve fikirleriyle şekillenmektedir. Hedefimiz, üyelerimizden aldığımız güçle hizmet bayrağını çok daha ileriye taşımaktır” ifâdelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:03
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etkisiz hale getirilen gri listede aranan teröristin bir çocuğu alıkoyduğu ortaya çıktı
    1. Etkisiz hale getirilen gri listede..
    2. Karaköprü Belediyespor’da altyapı..
    3. Amed Sportif Faaliyetler’in..
    4. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    5. Polonya: “32 adet F-35 uçağı almaya..
    6. Yabancı öğrencilerden MTSO’ya ziyaret
    7. Ünlü giyim markası resmen satıldı!
    8. Yazar Çelik öğrenciler ile söyleşi..
    9. Başkan ERbaş: “İnsanlık, maneviyatı..
    10. Mezar taşının üzerinde telefon..
    11. İspanyol Başkandan MTSO’ya ziyaret
    12. Okullar Ligi şampiyonları kupalarına..
    13. Devreleri Şehit Taner Alkalp’i unutmadı
    14. Beyşehir’de Kent Konseyi kuruldu
    15. Hacı Abuzer Baba Türbesi yenilendi
    16. Söke halkı yollardan şikayetçi
    17. Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!
    18. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar..
    19. Aydın'da baba oğul kavgası: 3 yaralı
    20. Malatya’da Trafik Kazası: 1 yaralı
    21. Avrupa'da drone'a yeni kurallar!
    22. Unuttuğu anahtar genç kadının sonu oldu
    23. Öğrenciler piknik yaparak streslerini..
    24. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
    25. Doğu Perinçek'ten o isme zehir..
    26. Tut polisinin trafik uygulamaları..
    27. CHP TBMM Grup Toplantısı
    28. Gaziantep’te otomobil hırsızlığı..
    29. Büro Memur-Sen’den yargı reformu..
    30. AKA-DER’den Arapgir’de kitap bağışı
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!