BTP’li aday Özkar’dan İstaklal Marşı’nın kabulü kutlaması

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, İstiklal Marşının 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. yıl dönümünü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

İstiklal Marşının Türk milletinin canıyla, kanıyla ve yüreğiyle yazdığı bir hürriyet ve bağımsızlık destanı olduğunun altını çizen BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, “Dünya devletlerinin bütün ordularıyla Türk milletinin üzerine çullandığı bir anda bu millet hep birlik olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tarihi yeniden yazmıştır. Ancak bugün İstiklal Marşımızın yazıldığı dönemden daha ağır şartları yaşıyoruz. Tarım bitirildi, üretim ve imalat sanayi durdu. Ülke ekonomisi borca batırıldı. Vatandaşın cebinde metelik kalmadı” dedi.

"BTP’nin projeleriyle tarih yazacağız"

Bu vahim sürecin karşısında, Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet-Milli Devlet projeleriyle dur deme vaktinin geldiğini söyleyen Özkar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“BTP bugün, milli duruş ve milli çözümleriyle, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizi, Yüce Türk Milletini ve devletini korumaya ve yaşatmaya kararlıdır. BTP işte bütün bunların bir arada cem olduğu kurtuluş adresidir. İşte o zaman bu yüce millet, yeniden bir İstiklal Marşı yazmaktan kurtulacak, yepyeni bir tarih yazacaktır” ifadesini kullandı.