BTM’ye yılın ilk çağrı döneminde 1.958 girişim başvurdu

BTM’nin, Aralık 2021’de başlayan çağrı dönemi 16 Ocak 2022’de sona erdi. Bu süreçte 1.958 girişim BTM’de yer almak için başvuru yaptı. Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programları için yeni girişimcileri kabul eden BTM’nin, yeni dönem girişimleri, ön değerlendirmeye tabii tutulacak. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen girişimciler, İTO Meclis ve Komite üyelerinden oluşan değerlendirme kurulu tarafından da yeni bir elemeden geçirilerek BTM üyesi olmaya hak kazanacak. BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, yeni yıla çok hızlı bir giriş yaptıklarını belirterek gelen başvuru sayısının bunun en önemli göstergesi olduğunun altını çizen Elbaşı, şunları kaydetti: “Girişimlerimizin ticari hayata kazandırılması bizim en büyük amacımız. Bu noktada İstanbul Ticaret Odası’ndan aldığımız destek bize güç katıyor. Odağımızda sadece girişimcilerimiz değil, yatırımcılarımız da yer alıyor. 2020 yılında uygulamaya başladığımız BTM Yatırımcı Kulübü programımız bu zamana kadar birçok yatırımcıyı mezun etti. Bu suretle sadece girişimcilerimizi değil, yatırımcılarımızı da BTM’ye davet ediyoruz. Yeni dönemde ayrıca, kendimize ait rekorları geliştirmek için de çalışıyoruz.”