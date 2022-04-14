Bryan Mauricio Lozano kimdir? Bryan Mauricio Lozano hangi takımda?
Galatasaray'da deneme antrenmanları için sahalara çıkacağını açıklayan Bryan Mauricio Lozano, Türkiye'ye gelmek üzere yola koyuldu. Bryan Mauricio Lozano'nun antreman için Galatasaray’ı tercih etmesi Bryan Mauricio Lozano GS’ye mi transfer olacak? sorusunu akıllara getirdi.
Napoli forması giyen yıldız futbolcu Hirving Lozano'nun kardeşi olan sağ kanat oyuncusu Bryan Mauricio Lozano, Galatasaray'da 1 ay deneme antrenmanlarına çıkacağını açıkladı.
Son olarak ülkesi Meksika'da Pumas Tabasco forması giyen ve bir süredir kulüpsüz olan 25 yaşındaki futbolcu, ilk hedefinin Galatasaray'da kendisini göstermek olduğunu dile getirdi. Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Lozano, profesyonel kariyerinde sadece 22 maçta görev aldı.
Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Bryan Mauricio Lozano sağ ve sol kanatta görev yapıyor.