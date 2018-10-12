Brunson kararı sonrası dolardan ilk tepki

Piyasaların dört gözle takip ettiği, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Rahip Brunson davası bugün görüldü. Davada Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi. Dava öncesi yeni güne 5,90 TL seviyesinden açılış yapan dolar gün içerisinde 5,83'e kadar düştü. Duruşma sırasında 5,94 bandına yükselen dolar, Rahip Brunson davasında kararın açıklanmasının ardından şu sıralar 5,92 seviyesinden işlem görüyor.

Yeni güne 6,87 seviyesinden başlayan euro ise gün içerisinde 6,77 TL'ye kadar geriledi. Brunson davası sırasında 6,88 seviyesine çıkan euro şu sıralar 6,84 TL'den işlem görüyor.