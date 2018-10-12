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Brunson kararı sonrası dolardan ilk tepki

Ajan Brunson'ın salıverilmesinin ardından dolar, 5,92 seviyesinden işlem görüyor.

12 Ekim 2018 Cuma 16:47
Brunson kararı sonrası dolardan ilk tepki

Piyasaların dört gözle takip ettiği, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Rahip Brunson davası bugün görüldü. Davada Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi. Dava öncesi yeni güne 5,90 TL seviyesinden açılış yapan dolar gün içerisinde 5,83'e kadar düştü. Duruşma sırasında 5,94 bandına yükselen dolar, Rahip Brunson davasında kararın açıklanmasının ardından şu sıralar 5,92 seviyesinden işlem görüyor.

Yeni güne 6,87 seviyesinden başlayan euro ise gün içerisinde 6,77 TL'ye kadar geriledi. Brunson davası sırasında 6,88 seviyesine çıkan euro şu sıralar 6,84 TL'den işlem görüyor.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:47
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Andrew Brunson
  3. Amerika
  4. İzmir
  5. ABD

YORUM YAZ

  • corumlucorumlu46 dk önce
    Hiç tepki vermedi. Demek ki dolardaki fahiş artışla bu davanın alakası yok. Reis de böyle demişti zaten.
  • salih4242 desalih4242 de1 sa önce
    demekkı ecevıdın öksürdügu gıbıdışarıya baglılıgımızı gösterdıyasaklanması gerek doların bune kardeşim mılletı bıtırdılerçok esnaf battı ufak esnafda kayboldu yazıklar olsun
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