Bruno Peres kimdir nereli ve kaç yaşında? Peres Beşiktaş'ta ne zaman oynayacak?

Beşiktaş'ın Bruno Peres'i transfer etmek için çalışmalar yürüttüğü ve Peres'in transferi her an gerçekleşebileceği bekleniyordu ve o beklenti gerçekleşti. Beşiktaş'ın Bruno Peres'i renklerine kattı. Bruno Peres, futbol kariyerine ilk olarak 2008 yılında Audax Sao Paulo takımının alt yapısında başladı. Peki Bruno Peres kimdir? Bruno Peres nereli ve kaç yaşında? Bruno Peres ne zaman Beşiktaş’ta oynayacak? Bruno Peres hangi takımlarda oynadı.

Roma'dan ayrılmak isteyen Bruno Peres ile yıllık 2 milyon Euro'ya el sıkışan Beşiktaş, Roma ile de bonservis pazarlığında anlaşma sağladı.

Bruno Peres kimdir?

1 Mart 1990 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Bruno Peres, futbol kariyerine ilk olarak 2008 yılında Audax Sao Paulo takımının alt yapısında başladı. Kısa bir dönem alt yapı kategorilerinden forma giydikten sonra 2010 yılında, beğenilen performansı sayesinde A takıma davet edildi. A takımda tek bir maça dahi çıkmadan kendisini geliştirmesi için Bragantino'ya kiralık olarak gönderildi ve bir sezon yer aldığı takımda 6 maça çıkıp 1 gol attı. Sezon sonunda bir kez daha kiralık olarak yollanmak istenen futbolcu, bu sefer Guarani'ye geçiş yaptı. 2011-2012 sezonu içersinde 16 maçta sahne aldı. 2014 yılında ise yolunu İtalya'ya çeviren Bruno Peres, Serie A ekiplerinden Torino ile anlaştı. İlk sezonunda takımı ile 34 maça çıkıp 3 gol attı. Ortaya koyduğu performans sayesinde takımın değşilmez futbolcularından birisi oldu.

Bruno Peres, 2016-17 sezonu sezonunda Roma'ya kiralık olarak gönderildi. Bir sonraki sezon ise 21.5 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon ise ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da kiralık olarak forma giydi.