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Spor Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi
Spor

Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 14:39:00 -
Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, bu sabah saatlerinde lüks marka spor aracıyla antrenmana giderken trafik kazası geçirdi.

Ada basınında yer alan haberlerde, Portekizli futbolcunun ve araçtaki diğer yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu, kazada yalnızca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcunun bugünkü antrenmana katılmasının önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.

Salı akşamı Liverpool ile oynanacak mücadele öncesinde bugün düzenlenecek olan basın toplantısında konuşacak olan teknik direktör Ralf Rangnick'in, oyuncusunun son durumuna ilişkin net bir açıklama yapması bekleniyor.

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