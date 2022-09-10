Brunei’de yüz yüze Türkçe dersleri başladı
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Asya kıtasına yönelik Türkçe öğretimi faaliyetleri çerçevesinde Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye’nin Bandar Seri Begawan Büyükelçiliği iş birliğiyle Brunei’de ilk kez yüz yüze Türkçe derslerine başlandı.
Büyükelçilik yerleşkesinde düzenlenen Türkçe kursları 12 hafta sürecek.
İlk derse katılan Türkiye’nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy, “Türk dizilerini severek izleyen, ülkemize gezilerini keyifle anlatan ve Türkçe öğrenmek isteyen Bruneili dostlarımızla büyükelçiliğimizin toplantı salonunda her hafta ülkenin tatil günleri olan cuma ve pazar günleri üçer saat birlikte olacağız. Her yaştan ve meslekten öğrencilerimiz sadece Türkçe öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda kültürümüz, tarihimiz ve ortak değerlerimizi öğrenme fırsatı yakalayacaklar” ifadelerini kullandı.