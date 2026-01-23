  • İSTANBUL
Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu!
Dünya

Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu!

Belçika’daki Grönland zirvesinde Danimarka Başbakanı Frederiksen "Kırmızı çizgilerimiz tartışmaya açık değil" diyerek ABD'ye kapıyı kapattı. Avrupa’nın devleri Macron, Merz ve Miçotakis ise peş peşe çarpıcı açıklamalar yaptı.

Avrupa’nın kalbi Brüksel’de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi, ABD ile yaşanan Grönland krizine karşı bir "direniş" kalesine dönüştü.

Danimarka'nın toprak bütünlüğüne destek vermek amacıyla toplanan liderler, kapı önünde basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda Washington'a birbirinden farklı ama net mesajlar gönderdi.

METTE FREDERIKSEN: "BİZİ TEHDİT EDEMEZSİNİZ"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa’nın desteğine minnettar olduğunu belirterek söze başladı ve doğrudan kırmızı çizgilerini ilan etti: "Kırmızı çizgilerimiz var ve bunların herkes tarafından bilindiğini düşünüyorum. Biz egemen bir devletiz. Bu konuda müzakere edemeyiz. ABD ile uzun yıllardır çok yakın çalışıyoruz ancak bunu saygı çerçevesinde, birbirimizi tehdit etmeden yapmak zorundayız. Kırmızı çizgilerimiz tartışmaya açık değil."

FRIEDRICH MERZ: "75 YILLIK EMEĞİ ÇÖPE ATAMAYIZ"

Almanya Başbakanı Merz, krizin ittifaka zarar vermemesi gerektiğini savunarak daha itidalli bir tondan konuştu: "Transatlantik ittifakından öylece vazgeçemeyiz. Bu ittifakı 75 yılı aşkın bir sürede inşa ettik. Avrupa ile ABD arasındaki ittifak, şimdiye kadar kurulmuş en başarılı siyasi ittifaktır. NATO'yu korumaya çalışmalıyız."

EMMANUEL MACRON: "TEHDİT VARSA ARAÇLARIMIZI KULLANIRIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’nın caydırıcı gücünü hatırlatarak Trump yönetimine gözdağı verdi: "Son derece tetikte kalmayı sürdürüyoruz. Yeni tehditler olursa elimizdeki araçları kullanmaya hazırız. Avrupalıların izlemek istediği politika budur. Güçlü ve hızlı tepki verdiğimizde düzeni sağlayabiliyoruz."

KAJA KALLAS: "TRUMP'A GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMELİYİZ"

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas, ilişkilerin artık eskisi gibi olmadığını vurgulayarak şu sert çıkışı yaptı: "Trump'a verilmesi gereken sinyal güçtür. Gücümüz ise birlikten geliyor. 80 yıllık ilişkileri çöpe atma niyetimiz yok ama her şeyin yeniden değişebileceği öngörülemez bir döneme ve farklı senaryolara hazır olmalıyız."

KIRYAKOS MİÇOTAKİS: "MAKUL BİR TAVİZ MÜMKÜN"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise diplomasinin ön planda tutulması gerektiğini belirterek orta yol arayışına girdi: "Danimarka ve Grönland'ın egemenliğine saygı gösterecek makul bir taviz arayışında bulunmak için alan bulunuyor. Birlik içinde kalır ve kararlı olursak bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum."

 

