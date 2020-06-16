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Aktüel

Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan "ülkeler arası seyahat yasağına" ilişkin açıklama:

"Belçika ile ülkemiz arasındaki seyahat yasağının kalkması için yoğun çalışmalar var. Vatandaşlarımız için bazı kolaylıklar sağlandı"

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:44:31 -
Brüksel Büyükelçisi Ulusoy'dan "ülkeler arası seyahat yasağına" ilişkin açıklama:

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "Belçika ile ülkemiz arasındaki seyahat yasağının kalkması için yoğun çalışmalar var. Vatandaşlarımız için bazı kolaylıklar sağlandı." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Belçika'nın tecritten çıktığını anımsatarak, 15 Haziran itibarıyla tek taraflı olarak Avrupa Birliği (AB) üyeleri ve İngiltere ile 4 Schengen ülkesine seyahat yasağını kaldırdığını, bunların dışındaki ülkelere yönelik yasakların sürdüğünü belirtti.

Seyahat kısıtlamaları konusunda Belçika'nın bir AB ülkesi olarak alınan kararlar çerçevesinde hareket ettiğine dikkati çeken Ulusoy, "Belçika ile ülkemiz arasındaki seyahat yasağının kalkması için yoğun çalışmalar var. Vatandaşlarımız için bazı kolaylıklar sağlandı." bilgisini verdi.

Bu süreçte Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının mağdur olmaması için bir ara yol bulunduğunu ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Buna göre, seyahat yasağı kalkana kadar Türkiye'den Belçika'ya uçuşlarda, Belçika vatandaşları ile Belçika oturumu olanlar, Belçika'dan Türkiye'ye uçuşlarda ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Belçika vatandaşı da olan çifte vatandaşlarımız yolcu olarak uçaklara binebilecek."

Bu kapsamda, THY ve Anadolu Jet’in 15 Haziran itibarıyla uçuşlara başladığını hatırlatan Ulusoy, Belçika Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında Türkiye'ye dair yapılan duyuruya atıfla, söz konusu kayıtlı kategoriye girenlerin, Türkiye'ye gerçekleştireceği seyahatlerle ilgili sigortalarının kapsamına ilişkin, ilgili makamlara danışmaları tavsiyesinde bulunulduğunu da kaydetti.


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