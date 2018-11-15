Brownie tarifi
Brownie nasıl yapılır? İşte brownie tarifi…15 Kasım 2018 Perşembe 20:27
MALZEMELER
225 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
Yarım su bardağı kakao
2 çay kaşığı vanilya
Yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
KURABİYE HAMURU İÇİN
250 gram pudra şekeri
115 gram eritilmiş tereyağı
1 tatlı kaşığı vanilya
1 su bardağı un
1/4 veya 1/2 su bardağı su
Yarım su bardağı damla çikolata
ÜZERİ İÇİN
2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
90 gram tereyağı
SÜSLEMEK İÇİN
Frenk üzümü
YAPILIŞI
Brownie için oda sıcaklığındaki tereyağını bir kapta mikserle çırpın. Toz şeker, yumurta, kakao, vanilya ve tuzu ekleyip çırpmaya devam edin. Süt ve un ilave edip tüm malzemeyi tekrar çırpın. Yağlı kağıt serilmiş 20x30 cm ebadındaki ısıya dayanıklı dikdörtgen bir kalıba yayın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Daha sonra soğuması için bir kenara alın. Kurabiye hamuru için pudra şekeri ve eritilmiş tereyağını bir kapta mikserle çırpın. Vanilya ve un ekleyip çırptıktan sonra yavaşça suyu ekleyerek fındık kreması kıvamı elde edene kadar çırpmaya devam edin (su ayarını kıvama göre ayarlayın). Son olarak damla çikolatayı ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı soğuyan brownie'nin üzerine spatula ile yayın. Üzeri için bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, en üste yayın. Donması için buzdolabında en az 1 saat bekletin ve Frenk üzümü ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
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