Brownie tarifi

MALZEMELER

225 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

Yarım su bardağı kakao

2 çay kaşığı vanilya

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

KURABİYE HAMURU İÇİN

250 gram pudra şekeri

115 gram eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı vanilya

1 su bardağı un

1/4 veya 1/2 su bardağı su

Yarım su bardağı damla çikolata

ÜZERİ İÇİN

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

90 gram tereyağı

SÜSLEMEK İÇİN

Frenk üzümü

YAPILIŞI

Brownie için oda sıcaklığındaki tereyağını bir kapta mikserle çırpın. Toz şeker, yumurta, kakao, vanilya ve tuzu ekleyip çırpmaya devam edin. Süt ve un ilave edip tüm malzemeyi tekrar çırpın. Yağlı kağıt serilmiş 20x30 cm ebadındaki ısıya dayanıklı dikdörtgen bir kalıba yayın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Daha sonra soğuması için bir kenara alın. Kurabiye hamuru için pudra şekeri ve eritilmiş tereyağını bir kapta mikserle çırpın. Vanilya ve un ekleyip çırptıktan sonra yavaşça suyu ekleyerek fındık kreması kıvamı elde edene kadar çırpmaya devam edin (su ayarını kıvama göre ayarlayın). Son olarak damla çikolatayı ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı soğuyan brownie'nin üzerine spatula ile yayın. Üzeri için bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, en üste yayın. Donması için buzdolabında en az 1 saat bekletin ve Frenk üzümü ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.