Bronşiolit tehdidi

Her 5 çocuktan 1’i ilk 2 yaşında bronşiolit geçirebilmekte..



Her bronşiolitin astıma çevireceğini öngörmek asla mümkün değil ama risk faktörleri yüksekse dikkatli olmak gerekli..



Bronşiolit, genellikle süt çocuklarında görüüyor. Genellikle bütün havayollarını, ama en çok da akciğerlerdeki küçük hava keseciklerini etkiliyor. Bu hava keseciklerine verilen ad "Bronşiol". Hastalığın adı da bundan gelmekte.

Nezleye de sebep olabilen birçok farklı virüs tarafından ortaya çıkmaktalar. En sık sebep, "respiratuar sinsisial" virüsüdür. Bazı küçük çocuklar ve bebeklerin akciğerleri tam olgunlaşmamış, bronşlarının çapı dar, bronşları çevreleyen kıkırdak halkaları çok yumuşak olduğu için viral enfeksiyonlarla sık sık bronşiolit geçirmeleri mümkün olmaktadır.

Çocuk büyüdükçe akciğerler olgunlaşır ve virüsler bronşiolite yol açamaz.

Bu küçük çocuklar hastalığı, artık başkalarından kaparlar.



Sıklıkla hafif grip ve soğuk algınlığı olan başka aile fertleri vardır. Çocuğun veya eşyaların bulunduğu ortamda öksürüp aksırılması ile virüsle dolu tükürük damlacıkları ortama saçılır. Bu ortamda 7 haftaya kadar canlı kalırlar. Hatta havaya asılı kalanları olur. Hastalık bebeğin temas ettiği eşyalardan hatta soluduğu ortamın havasından bile bulaşabilir. Aslında "soğukta kalma, üşütme" falan gibi sebeplerle çocuğun hastalandığını sanılır ama, hayır, asıl sebep ortamda bulunun virüs damlacıklarıdır. Biri odada hapşırıp gitmiştir; eğer havalandırılıp temizlenmemişşe aradan geçen bir hafta boyunca artık o oda "hastalığa yakanlanma ortamı" haline gelir.

Bronşiolit Nasıl başlar?

Bronşiolit, genellikle ateş ve burun tıkanıklığının eşlik ettiği soğuk algınlığı şeklinde başlar. 2–4 gün içinde bronşiollere inerek tahriş ve küçük hava yollarında daralmaya yol açar.

Çocuk öksürür ve nefes verme sırasında duyulan ıslık gibi sesler çıkarır.

Bazılarında solunum hızı artar öksürük boğuklaşarak "astım gibi bir tıkanma" ortaya çıkabilir.

Genellikle çocuğun ateşi düşer, çoğu iştahsızlaşır. Hele süt çocuklarında emme güçlüğü ortaya çıkar. Anne emzirmeye çabalasa da bebeğin gücü yetmez.

Uykuda huzursuzlanır. Hırıltı 3–5 günde gerilese de burun tıkanıklığı daha uzun sürer. Öksürük ise daha 1-2 hafta devam edebilir.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bazıları tedavisiz bile düzelebilir. Akciğer salgılarının yumuşaması için soğuk buhar yapıcı makineler, balgam sökücüler, yararlı olur.

Burun salgılarının koyulaşmasına engel olmak için sık sık tuzlu sulu burun damlaları ve birkaç saat ara ile burun aspiratörü ile burun temizlemesi faydalı olacaktır.

Ateş için paracetamol ihtiva eden ateş düşürücüler kullanılabilir.

Aman dikkat böyle durumlarda aspirin kullanmamalısınız. Aspiririn bronşiolit gibi viral enfeksiyonlarda zararlıdır.



Ayrıca bronşiolit viral bir enfeksiyon olduğundan genellikle antibiyotik de kullanılmaz.

Ancak hekim enfeksiyonla beraberinde orta kulak veya boğaz iltihabı oluşmuşsa antibiyotik verebilir.

Öksürmesi sağlıktır!

Hastalık süresinde çocuğun öksürmesini önlemeye çabalamak yanlıştır. Öksürük, bedenin yaradılıştan gelen havayollarını temizlemeye yarayan güzel bir tepkisidir.

Siz gider kafanıza göre çocuğun öksürüğü önleyen ilaçlar ve dekanjestan şuruplar alırsanız, salgıların koyulaşmasına ve hastalığın ilerlemesine sebep olursunuz...

ASTIMA NASIL DÖNÜŞÜR?

Bilhassa ilk 4 – 6 yaşları arasında viral bronşiolit geçiren çocukların bir kısmında bu bronşiolitler astıma dönüşebilmektedir. Maalesef sebebi ise tam olarak bilinmemektedir.

Hekimler tecrübelerine istinaden şu tesbitlerini sıralamaktalar:

Sigara dumanına maruz kalma. Yani evde sigara içilmesi, çocuğun sigara içilen ortamlarda bulundurulması,

Yakalandığı bronşiolitin ağır seyretmesi.

Son 1 senede 3 defa bronşiolit geçirme,

Çocukta başka bir alerjinin olması,

Anne – baba veya kardeşlerde astım veya başka alerjilerin olması...