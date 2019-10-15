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Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası tarifi malzemeleri

İçerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde adeta bir şifa deposu olan brokoli, haşlama, salata, çorba gibi farklı çeşitlerle pişirilmektedir. Brokoli çorbası, sebze sevmeyen çocuklara bile brokoli sevdirmenin güzel bir yoludur. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte brokoli çorbası tarifi...

15 Ekim 2019 Salı 20:46
Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası tarifi malzemeleri

İçerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde adeta bir şifa deposu olan brokoli, haşlama, salata, çorba gibi farklı çeşitlerle pişirilmektedir. Brokoli çorbası, sebze sevmeyen çocuklara bile brokoli sevdirmenin güzel bir yoludur. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte brokoli çorbası tarifi...

Malzemeler

500 gram brokoli
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
1 adet soğan
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı süt kreması
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber

Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu ve doğradığınız soğan bir tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar su ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.

Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave edin. Sürekli karıştırarak pişirin ve beşamel sosu elde edin. Sebzeleri beşamel sosunun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin. Kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın. Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın.

Son olarak çorbanın kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra ateşten alın. İsterseniz çorbanızı kaselere bölüştürdükten sonra üzerini haşlanmış brokolilerle süsleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:46
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