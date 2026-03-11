  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başakşehir’de feci kaza! İSKİ kamyonunun çarptığı kadın öldü Dünya yangın yerine dönerken liderlik diplomasisi! Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik telefon Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı 130 saat üstü nöbet kararı iptal: Sağlıkçıya ücretsiz mesaiye AYM freni Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti Tanju Özcan "Ya seve seve, ya s.. s..” diye küfür etmişti! Market yetkilisi şaşırttı Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu! Almanya’nın yeni şansölyesinden Trump’a "plansız savaş" uyarısı! İran’ın haritadan silinmesi kime yarar? İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı
Dünya British Airways uçuşlarını iptal etti!
Dünya

British Airways uçuşlarını iptal etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
British Airways uçuşlarını iptal etti!

İngiliz havayolu şirketi British Airways, bölgede artan gerilim nedeniyle bazı noktalara bu ayki uçuşlarını iptal etti.

İngiliz havayolu şirketi British Airways, bölgede artan gerilim nedeniyle bazı noktalara bu ayki uçuşlarını iptal etti.

Şirketin açıklamasında, British Airways'in bölgede devam eden "belirsizlik ve hava sahası istikrarsızlığı" nedeniyle uçuş programında değişikliğe gittiği kaydedildi.

British Airways'in bu ay Amman, Bahreyn, Doha, Dubai ve Tel Aviv'e ve bu şehirlerden yapılacak tüm uçuşlarının iptal edildiği belirtilen açıklamada, Abu Dabi'ye gidiş ve dönüş uçuşlarının da "bu yılın ilerleyen dönemlerine kadar" gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, "Durumu sürekli olarak gözden geçiriyoruz ve müşterilerimizle iletişim halinde kalarak onlara çeşitli seçenekler sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23