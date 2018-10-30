Brezilya’nın Trump’ı göreve gelir gelmez küstahlaştı! Filistin için yemin etti

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsrail'e olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda Filistin düşmanı olan Bolsonaro, bu konuda yemin etti.

Brezilya'da dün yapılan seçimlerde aşırı sağcı Jair Bolsonaro oyların yüzde 55.1'ini alarak yeni devlet başkanı oldu. Bolsonaro, 1 Ocak 2019'da göreve resmen başlayacak. Bolsonaro, yaptığı açıklamalardaki sert çıkışlarıyla tanınan bir isim. En sert söylemleri ise Filistin, silahlanma, kürtaj ve tecavüz konularında...

"İsrail'in gerçek dostu"

Bolsonaro'nun seçimi kazanmasının ardından İsrail Parlamento Başkanı Yuli Edelstein, twitter hesabından Bolsonaro'yu tebrik ederek, "İsrail'in gerçek dostu. Brezilya Devlet Başkanı seçilmesiyle nedeniyle arkadaşım Jair Bolsonaro'ya sıcak selamlar. İsrail ziyaretinizi bekliyor ve büyük başarılar diliyoruz" diye yazdı.

Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacak

Bolsonaro, seçim kampanyası süresince sert söylemler kullandı. Ülke içi meselelerde de uluslararası konularda da kullandığı sert üslup, hitap ettiği tabandan karşılık gördü. Kampanya sürecinde Filistin hakkında da konuşan Bolsonaro, "Filistin bir ülke mi? Filistin bir ülke değil, bu yüzden burada büyükelçilik olmamalı" diyerek niyetini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın politikalarını benimseyen Bolsonaro'nun Filistin'deki büyükelçiliği kapattıktan sonra İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması da beklenen kararları arasında.

Silahlanma ve kürtaj çağrısı

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro, iyi vatandaşların sokakların daha güvenli olabilmesi için yeniden silahlanması gerektiğine vurgu yaptı ve bu yönde çağrıda bulunmuştu. "Her dürüst vatandaş, erkek ya da kadın eğer evlerinde bir silah bulundurmak isterlerse bir tane edinmedilir" diyen Bolsonaro'nun kürtaj konusundaki sert çıkışları ise ülkedeki evanjelist Hıristiyanların desteğini kazandı.

Fransız Le Monde, Bolsonaro'nun zaferi için hazırladığı analizde, başarıyı bir illüzyona benzetti. Nicolas Bourcier imzalı yazıda Bolsonaro'nun arkasında gençlerin olduğuna vurgu yapıldı.

Jair Bolsonaro imaları, jestleri (işaret ve baş parmaklarını tabanca şekline getirmesiyle) ve ekibi için yaptığı seçimle (dört general) askerî cuntaya yakınlığını ortaya koydu. Zaten 2016’da seçim kampanyasını başlattığı sıralarda, eski hava indirme/paraşüt birliği üyesi Bolsonaro, o tarihten 8 yıl önce dile getirdiği bir cümleyi tekrarlamıştı: “Diktatörlüğün hatası 30 bin kişiyi işkenceden geçirmek değil, bunları öldürmemektir.”

Brezilya'nın Trump'ı

Bu noktada Bolsonaro’nun övgü düzen söylemi, büyücülüğünün en önemli ayağı hâline geldi. Jair Bolsonaro, generaller dönemini Brezilya’nın altın çağı olarak gösterdi, “yirmi yıllık düzen ve ilerleme” çağı olarak altını çizdi. Fakat eski bir asker olan Bolsonaro, bu dönemde şiddetin yoğunlaştığından ve ekonominin çok kötü hâl aldığından bahsetmemeye özen gösterdi.

Nihayetinde de iki yıl boyunca, Başkan Donald Trump’ın kullandığı taktikleri uyguladı. Bölücü söylemi, “fake news” (sahte haber) kampanyası ve medyaya yönelik eleştirileriyle; Kuzey Amerikalı müstakbel ortağına benzer bir yöntem geliştirdi ve seçmenine hitap etti.