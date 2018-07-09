Brezilyalı yıldızdan Beşiktaş itirafı!

Bugün 28'inci yaş gününü kutlayan Brezilyalı oyuncu Rafael da Silva, 2019'un sonuna dek sözleşmesinin bulunduğu Olimpik Lyon'un resmi televizyonunun özel konuğu oldu.

Rafael, kulüp televizyonuna oldukça geniş bir röportaj verirken Beşiktaş hakkında da flaş açıklamalar yaptı.

"FİKRET ORMAN'LA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini ve transfer görüşmelerini doğrulayan Rafael şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'la görüştüğüm doğru. 2-3 hafta önce buraya geldiler ve benimle transfer konusunda konuştular. Başkan Fikret Orman'la bir görüşme gerçekleştirdik. O günden sonra başka bir gelişme olmadı fakat her şeyin bittiğini söyleyemem."

Kaynak: Skorer