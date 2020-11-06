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Aktüel Brezilyalı gönüllüler depremzedeler için yardıma koştu
Aktüel

Brezilyalı gönüllüler depremzedeler için yardıma koştu

İzmir'de depremde evi ağır hasar alan Brezilyalı Cristhiane Mutlu'ya sosyal medyadan ulaşan İstanbul'daki 8 Brezilyalı, Bayraklı ilçesinde depremzedelere yardım için gece gündüz çaba sarf ediyor - Joziane Paixao: - "Buradakilerin yardıma ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Oğlumla buradayım. Gelen yardımları, kolileri ihtiyacı olanlar için düzenliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:19:03 -
Brezilyalı gönüllüler depremzedeler için yardıma koştu

İZMİR (AA) - ABDULLAH DOĞAN - İstanbul'da yaşayan Brezilyalı gönüllüler, İzmir'de depremzedelere yönelik çalışmalara destek oluyor.

Üç yıl önce yerleştiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremi yaşayan ve evi hasar gören Brezilyalı Cristhiane Mutlu, yaşadığı korkunun ardından günlerini ailesiyle parkta geçiriyor.

Rızabey ve Emrah Apartmanı yakınındaki Mimar Sinan Parkı'na kurulan çadırda kalan Cristhiane, sosyal medya hesabından iletişim kurduğu vatandaşlarıyla yaşadıklarını paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardımların tasnif edildiği basketbol sahasında gönüllü olarak çalışan Cristhiane, hemşehrilerinden kendisine ve depremzedelere yardımcı olmak istediklerine dair mesaj aldı.

İstanbul'da yaşayan çoğunluğu kadın 8 Brezilyalı, geldikleri deprem bölgesinde gönüllülere katıldı.

- Deprem korkusunu yardımseverlikle aşıyor

Cristhiane, AA muhabirine, depremde ailesiyle evde olduğunu söyledi.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Cristhiane, "Yemek yaptım. Koltuğa oturduktan sonra deprem oldu. O an çok korktum. Ne olduğunu anlamadım evimiz hasar aldı. Sonra parktaki çadıra geldik, burada kalıyoruz. Eşyalarımız var, evimize dönmek istiyorum." diye konuştu.

Vaktini depremzedelere gönderilen yardımların organizasyonunda geçirdiğini anlatan Cristhiane, şöyle konuştu:

"Brezilya'da böyle bir deprem yaşamamıştım. Aklımı dağıtmak için burada olmak çok iyi geliyor. Hem insanlara yardım ediyorum hem de zihnim dağılıyor. Yaşadıklarımı sosyal medyadaki gruplarda paylaşınca İstanbul'daki yaşayan Brezilyalı arkadaşlar da buraya geldi hemen 'sana sarılmak ve yanında olmak istiyorum' dediler ve buraya geldiler, mutlu oldum. Sosyal medyada grubumuz vardı, burada olduğumu duyunca hemen geldiler. Öncesinden tanışmıyoruz. Şu an 8 kişi beni yalnız bırakmamak için burada. "

- " Gelen yardımları düzenliyorum"

Üç yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade eden Joziane Paixao da 12 yaşındaki oğluyla deprem bölgesine geldiklerini söyledi.

Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü Cristhiane için geldiğini söyleyen Paixao, "Yanında olarak ona destek olmak istedim. Öncesinde tanışmıyordum, sosyal medyadaki gruplardan paylaşımını gördüm. Onun ve buradakilerin yardıma ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Oğlumla buradayım. Gelen yardımları, kolileri ihtiyacı olanlar için düzenliyorum." diye konuştu.

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