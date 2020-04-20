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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 383 kişi öldü

2020-04-20 23:46:10 -
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 383 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 383 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 383 artışla 2845’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 1927 artarak 40 bin 581’e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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