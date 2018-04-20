Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Brezilya'dan "Anderson Talisca" çıkarması!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla futbol otoritelerinin beğenisini kazanan yıldız oyuncu Talisca'yı Galatasaray derbisinde Brezilya Milli Takımı'ndan bir ekip izleyecek.

20 Nisan 2018 Cuma 18:09
Brezilya'dan "Anderson Talisca" çıkarması!

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı’nın takibinde olmaya devam ediyor. Sambacıların son aday kadrosunda yer alan Talisca, bir kez daha Tite ve teknik heyetin çalışmalarında bulunuyor.

Brezilya Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde teknik direktör Tite’nin nisan ayı programı duyuruldu. Buna göre, Talisca’nın da forma giymesi muhtemel, 29 Nisan’daki Galatasaray-Beşiktaş maçında Tite’nin yardımcıları hazır bulunacak.

Tite’nin Avrupa ve Güney Amerika’da yardımcılarını göndereceği maçlar listesinde Türkiye’den sadece Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olması dikkat çekiyor. 

Giuliano’nun Fenerbahçe formasıyla çıkacağı herhangi bir maç içinse bir hamle bulunmuyor. Tite, son aday kadroda da Giuliano’ya yer vermemişti.

Talisca’yı bir kez daha izleyecek Brezilyalı yetkililer, Giuliano’yu ise izlemeyecek.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:09
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şiddetten uzak şefkatli bir yuva için
    1. Şiddetten uzak şefkatli bir yuva için
    2. Milan teknik direktörü Gattuso, resmen..
    3. Terör örgütü DEAŞ'a nefes aldırılmıyor
    4. Cilt kanserine yakalanmamak için 5 öneri
    5. İşte özgürlükçü Avrupa! Tokalaşmayan..
    6. Şeker neden zararlı? İşte cevabı
    7. Malatya’da otomobil şarampole..
    8. Süper Lig'in başlangıç tarihi belli oldu
    9. Uyku bozukluğu hayati risk taşıyor
    10. Abdullah Ağar 'Türkiye'de bir ilk'..
    11. Gri listede aranan PKK'lı öldürüldü!
    12. Terör örgütü DEAŞ'ın kafa kesen üyesi..
    13. Hamilelik öncesi bunları yaparsanız...
    14. Eski Başkan Ali Şen, destek vereceği..
    15. Kayseri'de Başakşehir'in 11'i belli oldu
    16. Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    17. "Türk ordusu dünyanın en büyük..
    18. Türkiye'den ABD'ye erken seçim cevabı!
    19. Çocuğunuza beslenme alışkanlığı..
    20. Afrin şehidine en acı veda!
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu