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Aktüel Brezilya'da trafik kazası: 37 ölü
Aktüel

Brezilya'da trafik kazası: 37 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:41:06 -
Brezilya'da trafik kazası: 37 ölü

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin Sao Paulo eyaletinde Taguai ve Taquarituba kentleri arasındaki Alfredo de Oliveira Carvalho otoyolunda bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Sao Paulo Askeri İnzibatı Sözcüsü Alexandre Guedes, kazanın ulaşıma zor bir bölgede meydana geldiğini ve otobüsün içinde sıkışan kişilerin olduğunu belirtti.

Guedes, bir şirket çalışanlarını taşıyan otobüste en az 53 kişinin bulunduğunu ve yetkililerin kurbanların kimliklerini belirlemek için çalıştıklarını kaydetti.

Yaralılar, kazanın meydana geldiği bölge yakınındaki Taguai, Fartura ve Taquarituba'daki hastanelere kaldırıldı.

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