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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 610 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 01:47:10 -
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 610 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 610 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 610 artışla 9 bin 146'ya, vaka sayısı da 9 bin 888 artarak 135 bin 106'ya yükseldi.

Ülkede 55 bin 350 kişi iyileşirken hayatını kaybeden 1782 kişinin ise ölüm sebebi araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.


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