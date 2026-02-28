Brezilya’da sel felaketi: Can kaybı 68'e çıktı!

Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatı, selden en çok etkilenen Juiz de Fora ve Uba kentlerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında yeni cansız bedenlere ulaşıldığını açıkladı.

Yapılan resmi bilgilendirmede, can kayıplarının 62’sinin Juiz de Fora'da, 6’sının ise Uba kentinde yaşandığı belirtildi.

Hala haber alınamayan 5 kişi için arama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü vurgulanırken, heyelanlar sonucu yerle bir olan konutların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekildi.

Ulusal Doğal Afet İzleme ve Uyarı Merkezi (Cemaden) ise yağışların durmayacağını duyurarak, halkı yeni sel baskınları ve ani taşkın tehlikesine karşı uyardı.

Afetin ardından eyalet ve federal hükümetler; sivil savunma, güvenlik ve sağlık birimlerini bölgeye sevk ederek yardım seferberliği başlattı.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimi de felaket sebebiyle evsiz kalan vatandaşlar için belediyelere ek yardım paketlerinin aktarılacağını duyurmuştu.