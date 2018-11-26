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Brezilya'da şampiyon Palmeiras

- Bir dönem Galatasaray'da oynayan Felipe Melo ve eski Fenerbahçeli Edu Dracena'nın da forma giydiği Palmeiras, deplasmanda Vasco da Gama'yı 1-0 yenerek, bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:21
Brezilya'da şampiyon Palmeiras


İSTANBUL (AA) - Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Palmeiras, deplasmanda Vasco da Gama'yı 1-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Felipe Melo ve eski Fenerbahçeli Edu Dracena'yı da kadrosunda bulunduran Palmeiras, Vasco da Gama'yı 72. dakikada Deyverson'un attığı golle 1-0 yendi.

Rio de Janeiro şehrindeki Sao Januario Stadı'nda oynanan karşılaşmada Melo, 90 dakika forma giydi.

Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari yönetimindeki Palmeiras, bu galibiyetle 37 hafta sonunda 77 puana ulaştı.

Bitime bir hafta kala en yakın rakibi Flamengo ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Palmeiras, tarihinin 10. şampiyonluğunu yaşadı.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:21
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