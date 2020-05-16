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Brezilya’da polis ile çete arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:10:53 -
Brezilya’da polis ile çete arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü

ANKARA (AA) - Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde polis ile uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya polisinden yapılan açıklamaya göre, 2016’da hapishaneden kaçan, uyuşturucu çetesinin yöneticisi için Rio de Janeiro’nun Complexo do Alemao Mahallesi'ne baskın düzenlendi.

Baskında silahlı çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 10 çete üyesi yaşamını yitirdi.

Rio de Janeiro’da ocak-mart aylarında düzenlenen operasyonlarda 429 çete mensubu hayatını kaybetti.

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