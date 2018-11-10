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Brezilya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'un

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton ilk sıradan başlayacak.

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:06
Brezilya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'un

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden koşulacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı. 

Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 07.281 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.07.374 ile 2'nci, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas da 1.07.441 ile 3'üncü en iyi zamana imza attı.

Brezilya Grand Prix'si yarın TSİ 20.10'da koşulacak.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:06
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