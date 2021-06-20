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Brezilya'da milyonlar sokağa çıktı ve Devlet Başkanı Bolsonaro’yu protesto etti
Dünya Brezilya'da milyonlar sokağa çıktı ve Devlet Başkanı Bolsonaro’yu protesto etti
Dünya

Brezilya'da milyonlar sokağa çıktı ve Devlet Başkanı Bolsonaro’yu protesto etti

Brezilya'da Coronavirüs kaynaklı ölümlerin 500 bini geçmesine sinirlenen halk sokaklara indi. Binlerce kişi salgını küçümseyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 04:47:00 -
Brezilya'da milyonlar sokağa çıktı ve Devlet Başkanı Bolsonaro’yu protesto etti

Binlerce kişi sokağa çıktı. "Bolsonaro istifa" diye slogan attı.


Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen Brezilya'da halk hükümetin salgınla mücadelesini protesto etti.


Ülkenin 44 şehrinde sokağa çıkan protestocular, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeterince hızlı aşı almadığı ve maske takma zorunluluğunu sorgulamasına tepki gösterdi. Brezilya ABD'den sonra Coronavirüs kaynaklı ölümlerde 500 bin barajını geçen ikinci ülke oldu. Bolsonaro'nun Brezilya halkına karşı soykırım yaptığını iddia eden göstericiler, Devlet başkanının istifasını istedi. Senato komitesi, Bolsonaro yönetiminin pandemi ile mücadelesini inceliyor. Ve hükümetin COVID-19 için kanıtlanmamış tedavilere öncelik verirken aşı alma konusundaki gecikmesini sorguluyor.

 

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