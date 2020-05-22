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Brezilya'da Kovid-19'dan ölen 60 yaş altı kişilerin oranı yüzde 31'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:12:42 -
Brezilya'da Kovid-19'dan ölen 60 yaş altı kişilerin oranı yüzde 31'e çıktı

ANKARA (AA) - Brezilya'da demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdiği bildirildi.

Brezilya resmi istatistiklerine göre, ülkede Kovid-19 kurbanlarının yüzde 69'u 60 yaş üstüyken, nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı Kovid-19 ölümleri bu hafta yüzde 31'e yükseldi.

Cep telefonu konumu verilerine dayandırılan araştırmalar, Brezilyalıların git gide daha az "evde kal" önerilerine riayet ettiğini gösteriyor.

Brezilyalı genç yetişkinlerde Kovid-19'dan yüksek ölüm oranında, çalışmak zorunda olmalarının da etkili olduğu ifade ediliyor.

Ülkede nüfusun yüzde 20'si, günde 5,5 dolardan az parayla hayatlarını sürdürüyor.

Bu arada araştırmacılardan oluşan "COVID-19 Brasil" isimli bir grup, Brezilya'da Kovid-19 enfekte kişi sayısının, resmi rakamların 10 katından fazla yani 3,6 milyon olduğunu iddia etti.

Grup, Brezilya'da 20-29 ve 30-39 yaş gruplarının her birinde 580 binin üzerinde Kovid-19 vakası bulunduğunu ileri sürüyor.

Brezilya'da 60 yaş üstündekiler, nüfusun yüzde 13,6'sını oluşturuyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 20 bin 47'ye, vaka sayısının da 310 bin 921'e çıktığını açıklamıştı.

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