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Dünya

Brezilya'da koronavirüs bilançosu gün geçtikçe artıyor!

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 474 kişi öldü.

2020-04-29 01:03:00 -
Brezilya'da koronavirüs bilançosu gün geçtikçe artıyor!

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 474 artışla 5 bin 17'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 385 artarak 71 bin 886'ya yükseldi.

32 bin 544 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1156 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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