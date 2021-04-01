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Dünya Brezilya'da korkunç tablo devam ediyor
Dünya

Brezilya'da korkunç tablo devam ediyor

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 869 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 05:08:00 -
Brezilya'da korkunç tablo devam ediyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 869 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 321 bin 515'e çıktı. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kaydedildi.

Ülkede bir günde en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı art arda ikinci gün kayda geçti. Son 24 saatte 90 bin 638 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 747'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 169 bin 937'ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor. Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 700’ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

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