  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Brezilya'da hastane yangını: 1 ölü
Aktüel

Brezilya'da hastane yangını: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:25:37 -
Brezilya'da hastane yangını: 1 ölü

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki bir hastanede çıkan yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 200 hasta tahliye edildi.

Brezilya'da yayın yapan Globo'da yer alan habere göre, kentin en büyük devlet hastanesi Federal de Bonsucesso'ya bağlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı.

42 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tahliye sırasında yaşamını yitirdi ve yaklaşık 200 hasta, aynı hastanenin çeşitli binalarına ve bahçesine tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye yetkilileri, hastanenin gerekli yangın güvenliği protokollerine sahip olmadığını ve daha önce bu konuda uyarıldığını belirtti.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının yaklaşık 400 yataklı binanın bodrum katında çıktığı ve oradan yayıldığı açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya c..
Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler
Gündem

Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasında 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyalogları yaşanan esnaftan açıklama geldi. Esnaf, "Mecazi olarak kulland..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay