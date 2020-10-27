Brezilya'da hastane yangını: 1 ölü

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki bir hastanede çıkan yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 200 hasta tahliye edildi.

Brezilya'da yayın yapan Globo'da yer alan habere göre, kentin en büyük devlet hastanesi Federal de Bonsucesso'ya bağlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı.

42 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tahliye sırasında yaşamını yitirdi ve yaklaşık 200 hasta, aynı hastanenin çeşitli binalarına ve bahçesine tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye yetkilileri, hastanenin gerekli yangın güvenliği protokollerine sahip olmadığını ve daha önce bu konuda uyarıldığını belirtti.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının yaklaşık 400 yataklı binanın bodrum katında çıktığı ve oradan yayıldığı açıklandı.