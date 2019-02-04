Brezilya'da darbe yaklaşıyor Venezuela'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından Brezilya'da hareketlenmeler başladı. Aşırı sağcı 'The movement' yani 'Hareket' isimli yapılanma, latin Amerika'da ülkeleri ele geçiriyor.

Venezuela'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından Brezilya'da hareketlenmeler başladı. Aşırı sağcı "The movement" yani "Hareket" isimli yapılanma, latin Amerika'da ülkeleri teker teker ele geçiriyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu eski Donald Trump danışmanı Steve Bannon'un Avrupa merkezli sağcı grubu The Movement'e Güney Amerika'daki temsilcisi olarak katılıyor. Brezilya'nın kongre üyesi olan Steve Banon, grup tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Brezilya'daki popülist destekçi grubun lideri olacak. Banon, “İlerici küreselist elitist güçlerden egemenliği geri almak ve Latin Amerika'nın tüm vatandaşları için sağduyu milliyetçiliği geliştirmek için onunla birlikte çalışacağız” dedi. Bannon'un Brüksel merkezli Hareketi, geçen yıl açıklanmış olan milliyetçi partilerin gevşek bir bağlılığı. Brüksel'in ilk zirvesinin ardından başlatmayı planlıyorlar. Roma merkezli aşırı sağcı "The movement" yani "Hareket" isimli yapılanma, Brezilya'da sokak eylemleri ile tanınıyor. The movement'in Venezuela'da gerçekleşen dabe girişiminin ardından yeniden örgütlenmeye başlaması dikkat çekiyor. Kaynak: Bloomberg

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.