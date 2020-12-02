  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Brezilya'da Cameta şehri silahlı soyguncuların hedefi oldu
Aktüel

Brezilya'da Cameta şehri silahlı soyguncuların hedefi oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:10:28 -
Brezilya'da Cameta şehri silahlı soyguncuların hedefi oldu

ANKARA (AA) - Brezilya'nın Criciuma kentinden sonra bu kez de kuzeydeki Cameta şehri sabaha karşı silahlı soyguncuların saldırısına uğradı.

BBC'nin haberine göre, Para eyaletinin Cameta kentinde çekilen görüntüler, saldırganların, silah ve patlama seslerinin duyulduğu sokaklarda dolaşarak insanları rehin aldığını ortaya koydu.

Saldırganların Cameta'da da Criciuma'da olduğu gibi bir banka şubesini soyduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin gönderildiği Cameta'da ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi kaynaklardan bilgi verilmezken bir milletvekili, bir rehinenin hayatını kaybettiğini söyledi.

Para Valisi Helder Barbalho, yaptığı açıklamada, "Huzurun mümkün olduğunca çabuk tesis edilmesi ve suçluların tutuklanması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

Brezilya'da bir banka şubesine saldıran onlarca soyguncu önceki gece ülkenin güneyindeki Criciuma kentinin sokaklarında terör estirmişti.

Globo televizyonu, Santa Catarina eyaletinde Criciuma sakinleri tarafından çekilen; siyahlar içinde, kapüşonlu ve silahlı kişilerin şehrin sokaklarında dolaştığı ve insanları rehin aldığı anların görüntülerini yayınlamıştı.

Criciuma'ya 10 kadar araçla giren ve polisin duruma acil müdahalesini engellemek amacıyla 220 bin nüfuslu şehrin giriş noktalarını kapatan 30 civarında saldırganın kuşatmasının, iki saat sürdüğü belirtilmişti.

Üzerinde delik açılmış bir banka kasasının, saldırganların kaçarken kullandığı araçlardan oluşan konvoyun ve kentin bir bölgesinde yere saçılan banknotların görüntüleri de basına yansımıştı.

Soygun sırasında iki kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi
Gündem

Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki karayollarını Avrupa ve ABD ile karşılaştırdı. Özdemir yolların 5 kat daha iyi olduğunu söyledi...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hakkari Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay