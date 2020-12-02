Brezilya'da Cameta şehri silahlı soyguncuların hedefi oldu

ANKARA (AA) - Brezilya'nın Criciuma kentinden sonra bu kez de kuzeydeki Cameta şehri sabaha karşı silahlı soyguncuların saldırısına uğradı.

BBC'nin haberine göre, Para eyaletinin Cameta kentinde çekilen görüntüler, saldırganların, silah ve patlama seslerinin duyulduğu sokaklarda dolaşarak insanları rehin aldığını ortaya koydu.

Saldırganların Cameta'da da Criciuma'da olduğu gibi bir banka şubesini soyduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin gönderildiği Cameta'da ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi kaynaklardan bilgi verilmezken bir milletvekili, bir rehinenin hayatını kaybettiğini söyledi.

Para Valisi Helder Barbalho, yaptığı açıklamada, "Huzurun mümkün olduğunca çabuk tesis edilmesi ve suçluların tutuklanması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

Brezilya'da bir banka şubesine saldıran onlarca soyguncu önceki gece ülkenin güneyindeki Criciuma kentinin sokaklarında terör estirmişti.

Globo televizyonu, Santa Catarina eyaletinde Criciuma sakinleri tarafından çekilen; siyahlar içinde, kapüşonlu ve silahlı kişilerin şehrin sokaklarında dolaştığı ve insanları rehin aldığı anların görüntülerini yayınlamıştı.

Criciuma'ya 10 kadar araçla giren ve polisin duruma acil müdahalesini engellemek amacıyla 220 bin nüfuslu şehrin giriş noktalarını kapatan 30 civarında saldırganın kuşatmasının, iki saat sürdüğü belirtilmişti.

Üzerinde delik açılmış bir banka kasasının, saldırganların kaçarken kullandığı araçlardan oluşan konvoyun ve kentin bir bölgesinde yere saçılan banknotların görüntüleri de basına yansımıştı.

Soygun sırasında iki kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

