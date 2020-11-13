  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Brezilya'da akıllara durgunluk veren olay! Canlı yayında ders anlatırken hırsızlar tarafından soyuldu
Dünya

Brezilya'da akıllara durgunluk veren olay! Canlı yayında ders anlatırken hırsızlar tarafından soyuldu

Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir öğretim görevlisi koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayında ders anlattığı esnada evine giren hırsızlar tarafından alıkonularak soyuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:32:00 -
Brezilya'da akıllara durgunluk veren olay! Canlı yayında ders anlatırken hırsızlar tarafından soyuldu

Brezilya'da canlı yayındaki soygun şoke etti. Bölge basınına yansıyan habere göre, Sao Paulo Üniversitesinde öğretim üyesi olan 51 yaşındaki Mario Candido Santos'un evine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden canlı yayında ders verdiği sırada 4 hırsız girdi.

Hırsızlardan biri Santos'un ağzını kapatıp, kıymetli eşyaların yerini sordu.

Santos'un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı.

Santos ve soygun sırasında evde bulunan hamile kızı yara almadan kurtarılırken hırsızların çaldığı cep telefonu, bir miktar para ve bazı eşyaların Santos'a iade edildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden'ın yaptığı...
Dünya

ABD’li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden'ın yaptığı...

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının tarihi bir hata old..
CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!
Gündem

CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından iyice köşeye sıkışan FETÖ, siyaset, medya, hukuk, iş dünyası ve yerel yönetimlerde yeniden mi ..
Libya UMH kararını duyurdu: Kabul etmiyoruz
Dünya

Libya UMH kararını duyurdu: Kabul etmiyoruz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Ordu Sözcüsü Muhammed Kanunu, BM heyeti ile mevcut şartlar altında anlaşmanın imkansız olduğunu söy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay