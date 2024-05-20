  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Menzil Şeyhi Muhammed Saki Hazretleri (k.s.) ilk defa konuştu! 'Ne yapsalar münkirler durmaz' dedi ve bunu tavsiye etti

Reisi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan İran hamlesi

ABD'yi rezil etmişti! WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında yeni gelişme

ASELSAN için büyük tehdit! Türkiye düşmanları kolayca erişmeye başladı

Katil İsrail durmuyor! ROC-X: Hem dikey kalkan İHA hem füzeyi tanıttı!

İran'da Türk İHA'sı ile ilgili yeni panik! Ülke ‘İfşa olduk’ sözleriyle çalkalanıyor

BAE'li şirket 105 jet için sipariş verdi: Rekor Airbus anlaşması imzaladı

Joe Biden mezuniyet konuşması yaptığı sırada öğrenciler protesto etti! Kazan fena halde fokurduyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6-8 Ekim olayları terör kalkışmasıdır

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu! Türkiye'den jet hızında açıklama
Gündem Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya'dan İran'a taziye mesajı
Gündem

Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya'dan İran'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 23:51:00 -
Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya'dan İran'a taziye mesajı

Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve yanındakilerin helikopter kazası sonucu vefat haberlerini üzüntüyle öğrendim. Tüm kurbanların ailelerine, hükümete ve İran halkına en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından, Reisi ile Venezuela'da çektiği fotoğrafları paylaşarak, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin acı ölüm haberini almak beni şoka uğrattı. Örnek bir insana, İbrahim kardeşimiz gibi dünyanın olağanüstü liderine, mükemmel bir insana, egemenliğin savunucusuna veda etmek zorunda olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Reisi, halkımızın ve ülkemizin sadık dostudur. Bolivarcı topraklardan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e en derin üzüntülerimizi iletiyoruz. Bu zor günlerde alilerinin ve İranlı kardeşlerimizin duygularını paylaşıyoruz. Siz İran'ın, onurun, ahlakın ve direnişin örneğisiniz. Güçlü olun kardeşler."

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de X hesabından, Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın ölüm haberini "derin bir üzüntüyle" aldıklarını belirtti.

Reisi ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Arce, "2 Mart'ta Cezayir'de Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşme şerefine erişmiştik. O toplantıda onun liderliği ve halkına derin bağlılığına şahit olduk. Sağlık, eğitim, tarım, telekomünikasyon ve daha nice alanlarda Bolivya ile çalışmaya istekli olduklarını gösterdiler. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e, İran Hükümetine ve cesur İran halkına en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi sunuyoruz. Bolivya halkı bu zor zamanlarda yanınızda olacak." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Reisi ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmeleri nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Canel "Küba halkı ve hükümeti, büyük dost, halkı tarafından sevilen ve takdire şayan politikacı bir insanı kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın vefat haberinin "derin" üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Trajik kaza nedeniyle kurbanların ailelerine taziye sunulan açıklamada, İran halkıya dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Son dakika! Reisi'nin ölümü sonrası Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi
Son dakika! Reisi'nin ölümü sonrası Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

Gündem

Son dakika! Reisi'nin ölümü sonrası Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

BM'de Reisi için saygı duruşu!
BM'de Reisi için saygı duruşu!

Gündem

BM'de Reisi için saygı duruşu!

İran halkı Reisi için meydanlarda toplandı!
İran halkı Reisi için meydanlarda toplandı!

Gündem

İran halkı Reisi için meydanlarda toplandı!

İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'
İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'

Dünya

İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'

Beyaz Saray, Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ABD'ye yapılan suçlamaları kabul etmedi
Beyaz Saray, Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ABD'ye yapılan suçlamaları kabul etmedi

Dünya

Beyaz Saray, Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ABD'ye yapılan suçlamaları kabul etmedi

Reisi'nin ölümünü beklemişler! İran yardım istemiş ABD reddetmiş!
Reisi'nin ölümünü beklemişler! İran yardım istemiş ABD reddetmiş!

Dünya

Reisi'nin ölümünü beklemişler! İran yardım istemiş ABD reddetmiş!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23