Brezilya ve Türkiye arasında yeni dönem! Hedefi açıkladılar

Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'nde hareketlilik sürüyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik ilişkilerin canlandırılması mesajı yayımladı.

Ortaklığın yeniden canlandırılması ele alındı

Erdoğan ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını X sosyal medya hesabından paylaşan Lula da Silva, "Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım ikili görüşmede, terk edilen Brezilya-Türkiye ortaklığının yeniden canlandırılması konusunu ele aldık. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaretin artması, savunma alanında işbirliği ve dünyadaki barış umutlarını da konuştuk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen oturumun ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşmüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Brezilya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, G20 üyesi iki büyük ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığını devralacak Brezilya'ya şimdiden başarılar dileyerek, iki ülke arasında geçen sene gerçekleşen 5,6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin müşterek gayretle 10 milyar dolara çıkartılabileceğini kaydetmişti.

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Kaynak: AA