Brezilya ve Mısır örneği! Türkiye’deki gençliğe önemli tavsiye

Brezilya'da solcu lider Lula 9 yıl sonra itirafta bulundu. Lula, Türkiye'deki gezi eylemleriyle aynı günlerde kendi ülkesinde yaşanan karışıklıklar sırasında Erdoğan'ın kendisini aradığını ve hükümeti düşürmek için dış güçlerin Brezilya'da da halkı sokağa döktüğünü söylediğini belirtti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde Lula'nın sözleri de masaya yatırıldı.

Konuyu değerlendiren Karahasanoğlu, gençlere seslenerek şunları söyledi:

Mısır'da bu oyun başarıya ulaştı. Brezilya'da da ulaştı, şimdi tersine dönüyor. İnşallah Mısır'da da tersine döner. Ama Türkiye'de başaramadılar, Amerika'nın sosyal medyasındaki organizasyonla yapılan, onların da katıldığı darbe girişimi 2013 gezi isyanında başarısız oldu, 17-25 Aralık'ta başarısız oldu, daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar başarısız oldu. Türkiye'de başarısızlığa mahkum olanlar Brezilya'da başarılı olmuşlar şimdi tersine döndü; suçlanan kişi seçimi kazandı, halkın teveccühünü kazandı. Mısır'daki Sisi darbesi devam ediyor, darısı Mısır'ın başına diyelim. Mısır da inşallah o darbecisini aşağıya indirir.

Türkiye'deki gençlik bir baksın; Brezilya'da devrim yaptıklarını sandılar, 8-9 sene geçtikten sonra halk, "Biz yanlış yaptık, dolduruşa geldik, sosyal medyanın yönettiği bir halk yığını, koyun sürüsü gibi hareket ettik." Benzer bir durum gezi isyanında oldu, on binler sokağa çıktı. Bugün geldiğimiz noktada gezi isyanı başarıya ulaşamadığı halde yine de bir özeleştiri yapmaları lazım, çünkü benzeri bir isyana tahrik edecek bir potansiyel var. Bu tür derslerden mutlaka ders çıkarmamız lazım, ibret almamız lazım. Brezilya'dan, hatta Suriye'den bile...