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Brezilya fönü zararlı mıdır?

Saçlarının aylarca fönlü gibi görünmesini arzu edenler son zamanlarda sıklıkla Brezilya fönü uygulamasını tercih eder oldu. Peki, bu işlem sağlık için zararlı mıdır?

30 Temmuz 2019 Salı 11:55
Brezilya fönü zararlı mıdır?

Bütün hanımlar bakımlı ve temiz görünmeyi sever. Kıvırcık ve dalgalı saçlara sahip olanların yanı sıra başörtüsü kullanan hanımlar da son dönemde Brezilya fönü uygulamasını kullanır oldu. Peki, ama nedir bu Brezilya fönü?

Nasıl bir uygulama?

Birçok kuaförde uygulanmaya başlayan Brezilya fönü yaklaşık dört saat süren ve saçlara kimyasal bir uygulamanın yapıldığı işleme verilen isimdir. Yapılan bu işlem sayesinde saçlar daha parlak ve sürekli fönlü bir görüntü elde ediyor. Saçın yapısıyla orantılı olarak yapılan bu işlemin ardından saçlar ortalama altı ay fönlü görünümlerini koruyor. Hanımların saçlarını şekle sokmak için harcadığı zaman göz önüne alındığında bu işlem mantıklı görünebilir. Birçok hanım bu nedenle altı ayda bir dört saat kuaförde zaman geçirerek bakımlı saçlara sahip olmak ve zamandan tasarruf etmek için bu yöntemi tercih ediyor.

Brezilya fönü zararlı mıdır?

Brezilya fönü uygulaması yapanlar bu işlemin zararsız olduğunu belirtse de bu yöntem kesinlikle masum değil. Saçlarınız güzel bir görüntüye kavuşsa da sağlığınız işlem sırasında kullanılan kimyasallar nedeniyle ciddi şekilde tehdit ediliyor.

Kanserojen madde kullanılıyor

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) Brezilya fönü sırasında kullandılan fomaldehit isimli kimyasalın kanserojen bir madde olduğunu belirtmiştir. Bu madde bazı kumaşların kırışmaması için, cesetlerin morglarda çürümemesi için ve bazı gıdaların küflenmemesi için kullanılıyor. Söz konusu bu kimyasalın bedeninize nasıl bir zarar verdiğini tasvir etmesi zor değil sanırım. Isıyla temas ettiğinde formaldehitin daha büyük sorunlara yol açtığı da uzmanlarca belirtiliyor. Bu nedenle Brezilya fönü uygulamasını yaptırıp, yaptırmamak tamamen size kalmış.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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