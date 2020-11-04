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Aktüel Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu yolsuzlukla suçlandı
Aktüel

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu yolsuzlukla suçlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:30:42 -
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu yolsuzlukla suçlandı

BUENOS AİRES (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun büyük oğlu senatör Flavio Bolsonaro, Rio de Janeiro eyaletinde milletvekilliği yaptığı dönemde yolsuzluk yapmakla itham edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro Savcılığı, Flavio Bolsonaro'yu, eski danışmanı Fabricio Queiroz'u ve 15 kişiyi daha yolsuzlukla suçladı.

Savcılık, oğul Bolsonaro'ya, 2007-2018 yıllarında Rio de Janeiro eyaletinde milletvekilliği görevi yürüttüğü sırada kara para aklamak ve zimmetine para geçirmek gibi pek çok suçlama yöneltti.

Adalet Mahkemesine 19 Ekim'de sunulan soruşturmanın davaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ise hakimler karar verecek.

Flavio Bolsonaro ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçları reddederek, Rio de Janeiro Savcılığının ülkede 15 Kasım'da düzenlenecek yerel seçimler öncesinde "bir dizi garip hatalar yaptığını" ve bu soruşturmanın davaya dönüşeceğini zannetmediğini belirtti.

Senatör Bolsonaro hakkındaki suçlamalar, 2018'in sonlarında, şu an ev hapsinde bulunan eski danışmanı Quieroz'un hesabına olağan dışı para transferlerinin yapılmasının ortaya çıkmasıyla başlamış ve Aralık 2019'da Bolsonaro ve eski danışmanlarına ait birçok adrese baskın düzenlemişti. 39 yaşındaki oğul Bolsonaro, en başından beri "politik baskı" olarak nitelendirdiği suçlamaların, babasının hükümetine zarar vermek amacıyla yapıldığını savunuyor.

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