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Dünya Brezilya Devlet Başkanı ameliyat oldu
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı ameliyat oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-02 00:39:00 -
Brezilya Devlet Başkanı ameliyat oldu

Brezilya Devlet Başkanı ameliyat olduBrezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, kalçasından ameliyat olmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, geçtiğimiz cuma günü Sirio-Libanes Hastanesi'nde kalça ameliyatı olduğu ve bugün hastaneden taburcu edildiği açıklandı. Lula da Silva’nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Lula da Silva’nın iyileşme sürecinde Alvorada Başkanlık Konutu’nda 3 hafta geçireceği belirtildi. Ameliyatı yapan ortopedi cerrahı Giancarlo Polesello, Lula da Silva’nın çok uzun süre ayakta durmaması gerektiğini ve ilk haftalarda yürüteç kullanması gerektiğini ifade etti.

Doktorların salı gününe kadar hastanede kalmasını beklediği ancak Lula da Silva’nın dün fizyoterapi seanslarında yürümeye başladığı ve bu nedenle erken taburcu edildiği aktarıldı.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Lula da Silva’nın Ekim 2022’deki devlet başkanlığı için başlattığı seçim kampanyasından bu yana kalça eklemleri ağrısından şikayet ettiği ve son günlerde rahatsızlığının arttığı iddia edildi. Lula da Silva, seçimi kazanmasının ardından 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

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