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Dünya Brezilya Belediye başkan adayı canlı yayında hayatını kaybetti
Dünya

Brezilya Belediye başkan adayı canlı yayında hayatını kaybetti

Brezilya’da belediye başkan adayı canlı yayında röportaj verdiği sırada kalp krizi geçirdi. Canlı yayında vaatlerini anlatan başkan adayı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:41:00 -

Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında verdiği röportaj sırasında geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.

Canlı yayında kal krizi geçirdi

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan Bom Jesus do Itabapoana’nın Belediye Başkanı Adayı Paulo Sérgio Cyrillo, video konferans üzerinden verdiği röportaj sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Canlı yayında hayatını kaybeden muhafazakar Cumhuriyetçi partinin temsilcisi Cyrillo, röportaj sırasında belediye başkanı seçilirse neler yapacağı konusunda açıklamalarda bulunuyordu.

73 yaşındaki Cyrillo’nın kalp krizi geçirerek kendisini kaybetmesi üzerine yayın aniden kesildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra Brezilya Barosu ile birlikte canlı yayını düzenleyen Metropolitan Sao Carlos Fakültesi (FAMESC) sosyal ağlardan bir mesaj yayınladı.

Mesajda, “Sevgili Paulo Sergio Cyrillo’nun ölümünün üzücü haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyarız. Duygularımızı ifade edecek sözümüz yok” denildi.

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