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Spor Brezilya basını duyurdu: Jorginho ile görüşmeler başladı!
Spor

Brezilya basını duyurdu: Jorginho ile görüşmeler başladı!

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:37:00 -
Brezilya basını duyurdu: Jorginho ile görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta temas kurduğu Jorginho, Arsenal'da istenmeyen oyuncu haline geldi.

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Arsenal'in orta saha oyuncusu ile görüştüğünü iddia etti.

Declan Rice transferinden sonra arka plana düşen Brezilya asıllı İtalyan orta saha, City maçında kadroya alınmadı. Brezilya basını, "Teknik direktör onu sildi. F.Bahçe ile görüşüyor" haberini paylaştı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta temas kurduğu Jorginho, Arsenal'da istenmeyen oyuncu haline geldi.

West Ham'dan 23 yaşındaki Declan Rice'ı gösterişli şekilde kadrosuna katan Topçular, Brezilya asıllı İtalyan orta sahayı göndermeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'nin transfer etmek için mesai harcadığı Jorginho, 2 gün önce Manchester City ile oynanan Community Shield finalinde kadroya dahil edilmedi. Yıldız futbolcunun ayrılmak için artık kararlı olduğu yazıldı. Haber7.com'a göre; 
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İngiliz orta sahaya 117+5 milyon euro ödeyen Arsenal, Teknik Direktör Arteta'nın kadroda düşünmediği Jorginho'nun maaş yükünden kurtulma niyetinde. Brezilya basınından da bu konuyla ilgili çarpıcı bir haber geldi.

PremierligaBrasil'deki haberde, "Arsenal'da garantisi yok. Teknik Direktör Arteta onu silmiş gibi görünüyor. İngiltere Ligi'ne göre daha düşük kademeli bir yere gitmeye yakın. Fenerbahçe ile görüşüyor." ifadeleri yer aldı

İtalya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu olan Jorginho, orta sahadan takımı yönlendiren isim oldu. Ön libero ve merkezde görev yapan 'maestro', 2014'te Verona'dan 9.5 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Napoli'ye gitti ve üst düzey kariyerinin startını verdi.

2018'de 57 milyon euroya İngiliz ekibi Chelsea'ye gitti. Geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde ise 11.3 milyon euroya Arsenal'ın yolunu tuttu. Ancak Topçular'daki macerası kısa sürecek gibi... Piyasa değeri 25 milyon euro.

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