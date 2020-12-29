Brexit'e 3 gün kala İngiltere ve İspanya arasında Cebelitarık sorunuyla ilgili anlaşmazlık sürüyor

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Brexit'in yürürlüğe girmesine 3 gün kalmasına rağmen İngiltere ile müzakere ettikleri Cebelitarık sorununda muhtemel bir anlaşmadan uzak olduklarını söyledi.

Laya, İspanya'daki bazı basın organlarına ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda, Cebelitarık'ın egemenliğiyle ilgili İspanya ve İngiltere'nin "vazgeçemedikleri iddiaları olduğunu" vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı, İngiltere'ye "mazeretleri bir kenara bırakıp, yarımadada 300 yıldır birlikte yaşayan vatandaşların pratik sorunlarına çözüm üretmesi" çağrısında bulundu.

Laya, "Cebelitarık ile ilgili bir B planı yok. 31 Aralık'a kadar İngiltere ile anlaşma olmazsa Cebelitarık, anlaşmasız Brexit'in olduğu tek yer olup AB'nin dış sınırı olacak." dedi.

Özellikle malların ve kişilerin serbest dolaşımıyla ilgili sorunların çözümünün aciliyet gerektirdiğini kaydeden İspanya Dışişleri Bakanı, sınırdaki mevcut akışın devam etmesini sağlayacak adımlar için siyasi irade gösterilmesinin şart olduğunu ifade etti.

İspanyol basını, her gün yaklaşık 15 bin işçinin giriş-çıkış yaptığı Cebelitarık-İspanya sınırından 200 kamyonun geçtiğini belirtiyor.

Yaklaşık 34 bin kişinin yaşadığı, 6,7 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Cebelitarık Yarımadası, gıda ihtiyacında yüzde 100 dışa bağımlı bulunuyor.

Herhangi bir anlaşma sağlanmaması halinde, Cebelitarık ile İspanya arasında mal alışverişi 1 Ocak'tan itibaren ciddi ekonomik sonuçları olan tarifelere tabi tutulacak.

- Cebelitarık'ın geçmişi

İngiltere, 1973'te şimdiki adı Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girdiğinde, Cebelitarık da dış ilişkileri İngiltere'ye bağlı Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu.

Cebelitarık, AB'nin Gümrük Birliği'nin, vergi anlaşmalarının ve Ortak Tarım Politikası'nın dışında tutuluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) "özerk olmayan ülke" listesinde yer alan, İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği, 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti.

İspanya bu anlaşmada boğaz ve kara suları ile ilgili bir hüküm olmadığını savunurken İngiltere Cebelitarık'ın bütün olarak kendisine bırakıldığını belirtiyor.

İspanya Cebelitarık sorununa karşı BM'nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken İngiltere yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Cebelitarık'ın ekonomisi "off-shore" bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor.

İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.