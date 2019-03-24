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Brexit başına bela oldu: May'e 'darbe' hazırlığı!

Bir grup kabine üyesi, Brexit sürecinde büyük başarısızlık yaşayan Theresa May'i 10 gün içerisinde devirme girişiminde bulunacağı öğrenildi.

24 Mart 2019 Pazar 17:45
Brexit başına bela oldu: May'e 'darbe' hazırlığı!

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sürecinin kötü yönettiği için kendi partisi olan Muhafazakar Parti tarafından da eleştiriliyor. Zira partililer May'in Brexit süreciyle Muhafazakar Parti'ye büyük zarar verdiğini düşünüyor.

Takım arkadaşları May'e karşı harekete geçti

Aralarında Daily Mail ve Sunday Times gazetelerinin de bulunduğu İngiliz basınının hükümete yakın çevrelere dayanarak verdiği haberlere göre, bir grup kabine üyesi May’e karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

'Darbe' hazırlığı

Sunday Times editörü Tim Shipman, Cumartesi akşamı attığı Tweet ile, May'a karşı kapsamlı bir "darbe”nin hazırlandığını duyurdu.

"10 gün içinde gitmiş olacak"

Shipman, bu haberi, May'i devirmek isteyen ve isminin açıklanmasını istemeyen 11 kabine üyesine dayandırdı. Bir bakanın, "Son yaklaştı. 10 gün içinde May gitmiş olacak” dediği aktarıldı.

Daha önce The Times ve The Daily Telegraph gazeteleri de, istifa etmesi konusunda May üzerindeki baskının arttığını yazmıştı.

Halk protesto ediyor

Başkent Londra’da dün bir milyonu aşkın kişi, Avrupa Birliği’nden ayrılık sürecine ilişkin yeni bir referendum yapılması talebiyle dün sokağa çıktı.

Bu protestolar da Başbakan May'i zor durumda bırakıyor.

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:45
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